Россия может увеличить объем поставок газа в Европу, однако только в случае выполнения определенного условия.
Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает "Коммерсант".
Как отметил Новак, поставки необходимо осуществлять на основе долгосрочных контрактов, так как рост добычи имеет продолжительный инвестиционный цикл.
"Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика", - отметил Новак.
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Он также напомнил, что Россия всегда была сторонником именно долгосрочных контрактов.
Новак также отверг обвинения главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в адрес "Газпрома" о причастности к возникновению энергокризиса в Европе. По мнению Новака, кризис возник из-за холодной зимы, а также растущих потребностей на фоне восстановления экономики.
Обвинения в адрес России:
14 января 2022 года глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о том, что Россия имеет прямое отношение к дефициту природного газа в Европе и имеет все возможности для того, чтобы увеличить поставки, однако не делает этого.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.