Россия отвергла обвинения в причастности к возникновению энергокризиса в Европе.

Россия может увеличить объем поставок газа в Европу, однако только в случае выполнения определенного условия.

Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, сообщает "Коммерсант".

Как отметил Новак, поставки необходимо осуществлять на основе долгосрочных контрактов, так как рост добычи имеет продолжительный инвестиционный цикл.

"Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика", - отметил Новак.

Читайте такжеРоссию уличили в умышленном создании дефицита газа в Европе

Он также напомнил, что Россия всегда была сторонником именно долгосрочных контрактов.

Новак также отверг обвинения главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в адрес "Газпрома" о причастности к возникновению энергокризиса в Европе. По мнению Новака, кризис возник из-за холодной зимы, а также растущих потребностей на фоне восстановления экономики.

Обвинения в адрес России:

14 января 2022 года глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о том, что Россия имеет прямое отношение к дефициту природного газа в Европе и имеет все возможности для того, чтобы увеличить поставки, однако не делает этого.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: