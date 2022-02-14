Объем прокачки с 10 февраля 2022 года вновь откатился к средним показателям января.

Российский "Газпром" не заказал дополнительную транзитную мощность через Украину в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на март. Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 млн кубометров

Об этом сообщает Агентство нефтегазовой ассоциации, со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

Это почти вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на 2022 г. (примерно 109 млн кубов/сут.).

Таким образом, объем прокачки с 10 февраля 2022 года вновь откатился к средним показателям января, несмотря на некоторый рост с конца месяца. Так, 10 февраля транзит через Украину упал до 57,12 млн кубов, тогда как 7-9 февраля он был на уровне 79–98 млн кубов.

Прокачка 11-12 февраля составила около 52 млн кубов, а заявка на 13 февраля указывает на объем в 51,03 млн кубометров.

Кроме того, концерн отказался бронировать мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Оператор ГТС Украины предлагал мощности по двум маршрутам – 9,8 млн куб. м в сутки на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" и еще 5,2 млн куб. м – на ГИС "Сохрановка".

Газопровод Ямал-Европа:

Газопровод Ямал-Европа – российский магистральный экспортный газопровод протяженностью 4196 км, построенный предприятием Ленгазспецстрой.

Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе.

Начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит через территорию России (402 км), Белоруссии (575 км), Польши (683 км) и Германии.

Конечная западная точка МГ "Ямал-Европа" - компрессорная станция "Мални" (в районе г. Франкфурт-на-Одере) близ немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL.

Общая протяженность газопровода Ямал-Европа превышает 2000 км, диаметр – 1420 мм. Проектная мощность – 32,9 млрд м³ газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе – 14 (3 – в России, 5 – в Беларуси, 5 – в Польше и одна – в Германии).

"Газпром" и транзит газа через Польшу:

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа закончился в 2020 году. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Сейчас трубопровод перешел в реверсный режим, по нему газ качается из Германии в Польшу. "Газпром" перешел на посуточное бронирование мощностей магистрали, хотя до этого выкупал их на месяц.

В декабре 2021 года "Газпром" отказывался бронировать мощности польского участка трубопровода "Ямал-Европа".

Газ по газопроводу "Ямал-Европа", который обычно качается на запад в Германию, с 21 декабря работает в реверсивном режиме и идет на восток в Польшу.

Ожидалось, что поставки газа вернутся к своему обычному режиму экспорта на запад после того, как "Газпром" забронировал транзитные мощности.

Но, примерно после часа прокачки в западном направлении, платформа Gascade показала, что трубопровод остановился в обоих направлениях.

Цена на газ: