В Национальной Ассоциации добывающей промышленности считают, что перед тем, как принимать такое решение, правительство должно было провести переговоры с бизнесом и найти компромиссное решение.

Решение об импорте 80% электроэнергии для бизнеса, которое принял Кабинет министров, абсурдное и требует пересмотра, ведь сейчас Украина не способна даже импортировать такие объемы энергии. В результате украинские предприятия просто потеряют конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом заявила исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

"Мы готовились на самом деле к импорту электроэнергии, все крупные игроки готовились. Но к тому, что мы будем импортировать до 50% электроэнергии, и что возобновляемая энергетика может спасти ситуацию. Но относительно обязательства, что мы обязательно должны закупать 80% импортной электроэнергии - это абсолютно абсурдное решение. Потому что на 80% мы можем диверсифицировать электроэнергию как раз в ЕС, а не наоборот", - отметила Оринчак.

Она выразила убеждение, что перед тем, как принимать такое решение, правительство должно было провести переговоры с бизнесом и найти компромиссное решение.

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"Думаю, мы будем с этим бороться. Все-таки нельзя частному инвестору сказать, что должно быть так, и не по-другому. Все равно диалог будем искать. Сейчас у нас дефицит кадров, и очередной удар по бизнесу в виде обязательства 80% импорта - это выглядит как целенаправленная политика уничтожения украинской экономики. Поэтому власти перед тем, как повышать тарифы и искать средства на армию, все-таки нужно сесть за стол переговоров с добывающим бизнесом", - резюмировала Оринчак.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, которые предусматривают, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго, со своей стороны, гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, который является единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более, чем до 50% - больше импортировать у Украины нет возможности.