Регулятор рассмотрит этот вопрос 16 июня.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена пересмотреть ценовые ограничения для участников рынка электроэнергии.

Согласно данным на сайте регулятора, соответствующее решение будет рассмотрено 16 июня.

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«Регулятор продолжает реагировать на вызовы, стоящие перед рынком, и планирует на ближайшем заседании, которое состоится 16 июня, обсудить проекты необходимых решений, в частности, возможности пересмотра ценовых ограничений на рынке», - сказано в сообщении НКРЭКУ.

При этом, в опубликованной повестке дня нацкомиссии на 16 июня не указано, какое конкретно решение намерен принять регулятор. В то же время указано лишь то, что постановление может касаться выставления счетов за электроэнергию и услуги, осуществления расчетов и формирования ценовых заявок.

Введение ограничений: что необходимо знать

В конце мая НКРЭКУ заявила, что рассматривает возможность введения ограничений для участников рынка электроэнергии из-за ценовых спекуляций в мае.

По информации Нацкомиссии, средняя цена электроэнергии с начала мая 2021 на рынке «на сутки вперед» для базовой нагрузки составляла менее 1000 грн за МВт-ч, а 23 мая достигла отметки 409,82 грн за МВт-ч.

По результатам оперативного мониторинга выявлено, что подачу низких ценовых заявок осуществляли в основном трейдеры и электропоставщики.

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Автор: Анна Бредихина