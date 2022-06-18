Российские захватчики разрушили Кременчугскую ТЭЦ: масштабы разрушений определят эксперты.

Российские оккупанты во время ракетной атаки разрушили Кременчугскую ТЭЦ.

Как сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин во время информационного телемарафона, масштабы разрушений пока определяют.

На вопрос ведущего, удастся ли восстановить Кременчугскую ТЭЦ к отопительному сезону, Лунин ответил, что сейчас сложно сказать, но планируется это сделать.

"Если нет, у нас есть альтернативные пути предоставления отопления, есть законсервированные котельные на территории города, которые мы можем включить в общую систему теплоснабжения, и люди будут с теплом", - сказал он.

Что касается масштабов разрушений, то они пока неизвестны. Точная информация появится в понедельник, отметил глава Полтавской ОВА.

"Сейчас только потушили пожар, еще нет информации об разрушениях, что именно разрушено и в каком объеме. Сейчас эксперты будут оценивать объемы этих разрушений, стоимость и другие показатели, и в понедельник будем иметь более подробную информацию", - добавил Лунин.

Как сообщал УНИАН, утром 18 июня российские захватчики осуществили ракетную атаку на Кременчуг. Было выпущено шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и две - по ТЭЦ.

По последним данным, пострадавших нет.

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