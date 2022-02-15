Российская Федерация готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого есть несколько условий.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда заканчивается действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - отметил Путин.
Напомним, что российский "Газпром" не заказал дополнительную транзитную мощность через Украину в ходе сессии бронирование газотранспортных мощностей на март. Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 млн кубометров.
Ситуация с газом в Украине:
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 28 января 2022 года премьер Денис Шмигаль заявил о том, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в первом квартале 2022 года получить около 3,3 миллиарда метров кубических газа собственной добычи.
- Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на конец января 2021 года составляли 21,2 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
- 1 февраля Украина впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Это направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже и в случае отсутствия транзита.
- 1 февраля 2022 года "Газпром" в два раза увеличил транзит газа через Украину.