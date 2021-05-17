Омельченко считает, что при введении рыночных тарифов цены будут серьезно отличаться в зависимости от региона.

Цены на электричество для населения могут вырасти так же резко, как это было с тарифами на газ, поскольку долгое время в нашей стране рост электротарифов искусственно сдерживается.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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«На рынке газа мы прошли то же самое. Сначала тарифы были низкие, а потом «пружина» сорвалась, и тарифы выросли в 10 раз. То же будет и с электроэнергией: чем больше сдерживать тарифы, тем сильнее будет удар по населению. Законы экономики не обманешь», - сказал он.

Омельченко считает, что из-за экономически не обоснованных тарифов рано или поздно Украина столкнется с серьезными проблемами с электроснабжением.

«Можно не повышать цены, такой вариант существует. Их можно сдерживать, но тогда нужно прямо сказать, что у нас возникнут серьезные риски по инфраструктуре, дефицит электроэнергии в зимний период, риски веерных отключений», - считает эксперт.

Он отметил, что из-за недополучения прибыли у энергетических компаний не будет финансовой возможности закупать топливо, проводить вовремя ремонтные работы и осуществлять модернизацию электростанций.

«Подсядем на импорт, а это только из России, и это политически огромные риски», - добавил он.

Эксперт считает, что одна из основных задач, которые решит повышение тарифов для населения - это увеличение объема инвестиций в национальную энергетическую инфраструктуру.

По мнению Омельченко, каким будет рыночный тариф для населения - покажет только рынок. Но в то же время цены будут серьезно отличаться в зависимости от региона страны.

«Это как с тарифами облгазов. Нацкомиссия по тарифам утверждает ставки для каждого облэнерго. В зависимости от региона, протяженности и изношенности сетей стоимость распределения электричества будет сильно отличаться, может, даже в два раза. Соответственно, разными будут конечные тарифы на свет для домохозяйств», - пояснил он.

Цена на электроэнергию в Украине

Ранее заместитель министра энергетики Юрий Бойко заявил, что рыночная цена электроэнергии для населения в два раза выше, чем ныне действующая в размере 1,68 грн за кВт-ч благодаря правительственным постановлениям на рынке электроэнергии.

По информации Бойко, цена на электроэнергию непосредственно влияет на размер платежки для около 16,7 млн бытовых потребителей (домохозяйств и приравненных к ним категорий) и охватывает все население Украины.

28 апреля Кабинет министров принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 30 июня 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина