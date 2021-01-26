Глава правительства заверил депутатов в этом.

Кабинет министров не намерен напрямую покупать газ у Российской Федерации, заявил во время выступления в зале Верховной Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Газ из России напрямую наше правительство не имеет намерения покупать», - отметил он.

Ситуация в хранилищах

По данным государственной компании «Оператор ГТС», запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 23 января сократились на 3,6% - до 21,7 млрд кубометров.

По состоянию на 23 января украинские газовые хранилища были заполнены на 70%.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Кабинет министров установил предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубометр.

18 января 2021 года в Украине ввели предельный тариф на распределение газа.

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Автор: Дмитрий Шварц