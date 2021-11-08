Изменение цвета не связано с качеством газа, уверяют в "Нафтогазе".

В "Нафтогазе" рассказали, что горение газа желтым или красным пламенем вовсе не означает его плохое качество.

Соответствующее разъяснение с видео появилось на странице компании в Facebook.

Уточняется, что изменение цвета газа на красный или желтый могут повлечь следующие причины:

загрязненная газовая плита - надо почистить сопло горелки;

в помещении недостаточно кислорода;

недостаточное давление в системе.

"На отрегулированной и чистой конфорке газ будет гореть равномерным синим пламенем. Если плита почищена, помещение проветрено, а пламя все равно не голубого цвета, то проблемы с давлением в газовой системе. Это зона ответственности облгаза", - заявили в "Нафтогазе".

Там добавили, что газ транспортируют по магистральным газопроводам под высоким давлением, а для потребителей его понижают до уровня плиты или котла.

"Есть легенда, что газ разбавляют воздухом-это неправда. Газ в трубе + воздух = взрыв. К тому же, химический состав газа контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям. Если вы заметили проблемы с газовой плитой, позвоните на номер 104, вызовите мастера, который сможет отрегулировать и почистить газовое оборудование", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован