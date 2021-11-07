Нормы нового закона начнут вступать в силу постепенно, начиная с мая 2022 года.

Верховная Рада приняла закон, согласно которого некоторым украинцам будут считать потребленный газ в единицах энергии, а не в кубометрах, как это было ранее. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, подобное решение может вылиться в крупные финансовые затраты для этих потребителей.

Об этом он сказал в комментарии сайту UBR.ua.

По словам эксперта, новые нормы будут вступать в силу постепенно - с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023-го. Нововведение он называет прогрессивным, однако для перехода на новую форму учета понадобится установка других счетчиков.

"На такой переход у потребителей пойдут крупные суммы. В государстве даже не всех перевели на учет вообще. У нас таких около 15% домохозяйств. Им расчет идет по формуле. Но по факту решение Рады – шаг вперед", – подчеркнул Попенко.

Читайте такжеОтопительный сезон под угрозой: Украине может не хватить газа на зимуОн объяснил, что после компаний к данной процедуре смогут подключиться те потребители, которые используют газ для приготовления еды. Их, по его словам, в Украине - миллионы.

"Но им такая процедура крайне невыгодна. Они платят ежемесячно в среднем по 50-60 грн. И установка специального счетчика за 20 тысяч гривен окупится через десятки лет", – добавил он.

Новая форма учета потребления газа - детали

2 ноября Верховная Рада Украины одобрила закон о переходе на европейские стандарты учета природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубических метров.

Согласно пояснительной записке, учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, а в странах ЕС учете природного газа осуществляется в единицах энергии.

Законом предусматривается предоставление права Кабинету министров Украины принимать решения о переходе на расчеты и балансирования на рынке природного газа во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Автор: Юрий Годован