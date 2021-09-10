Стоимость голубого топлива 10 сентября перевалила за 710 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе установила еще один рекорд. По результатам торгов 10 сентября стоимость голубого топлива превысила 710 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные сессии биржи ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на пике торгов достигла отметки в 710,07 долларов, или 58 евро за мегаватт-час.

В связи с продолжающимся ростом цены на газ все острее стает вопрос о запуске российского газопровода "Северный поток-2", и что после этого ждет Украину.

Запуск "Северного потока-2": что ждет Украину

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, газопровод будет сертифицирован без особых проблем, пишет "Обозреватель".

"Не стоит ожидать, что сертификация "Северного потока-2" может стать проблемой. Потому что ее могут осуществить государственные органы ФРГ. Не обязательно это должен делать какой-то внешний орган сертификации", – заявил Геннадий Рябцев.

Читайте такжеГаз в Европе подорожал до рекордного максимума: чего ждать УкраинеПо его словам, "Северный поток-2" – это государственный, а частный проект, и любые возникшие проблемы для газопровода, могут запросто направлены в суд.

При этом эксперт уверен, что Украина никакого ущерба от запуска "Северного потока-2" не понесет.

"Украина либо уже понесла потери, либо понесет потери, но не после запуска СП-2, а после завершения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". Однозначно через Украину будут идти те самые 40 миллиардов кубометров, которые прописаны в контракте. "Газпром" не заинтересован в уменьшении объемов транзита через Украину, поскольку этот газ уже продан. У него уже есть конкретные потребители", – считает Рябцев.

"Северный поток-2": общая информация о проекте

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия начала изучать официальный запрос Украины о консультации в связи договоренностью США и Германии относительно завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Катерина Шварц