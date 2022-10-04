Этот шаг был сделан после обнаружения утечек на трубопроводах "Северных потоков".

Правительство Италии усилило наблюдение и контроль за подводными энергетическими и телекоммуникационными кабелями.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание, этот шаг был сделан после обнаружения утечек на трубопроводах "Северных потоков".

Видео дня

Страны ЕС считают, что повреждение газопровода стало результатом диверсии, но пока не называют заказчика и исполнителя.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-оператора Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В Пентагоне сделали громкое заявление о "Северном потоке". Кроме того, В НАТО отреагировали на подрыв "Северного потока".

29 сентября в СМИ появилась информация о том, что для подрыва "Северного потока" использовали эквивалент 0,5 тонны тротила.

30 сентября 2022 года Путин назвал виновных в аварии на "Северном потоке".

2 октября 2022 года компания-оператор "Северного потока" сообщила о прекращении утечки газа.

3 октября 2022 года шведская береговая охрана заявила, что одна утечка на газопроводе "Северный поток-2" не остановилась, а, по данным шведских властей, увеличилась в размерах.

4 октября шведы закрыли акваторию Балтийского моря в районе утечки из "Северного потока".

Вас также могут заинтересовать новости: