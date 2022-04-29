Речь идет о введении системы снабжения, чтобы не допустить дефицита горючего.

Чиновники обещают, что в течение недели, максимум двух будет обеспечено системное снабжение горючего в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что правительство Украины сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке топлива. Президент знает, что есть очереди на АЗС и рост цен на топливо во многих областях государства. "Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения топлива. Россия также заблокировала наши порты и поэтому мгновенных решений для восполнения дефицита нет. Но чиновники обещают, что в течение недели, максимум двух будет обеспечено системное снабжение горючего в Украине", - отметил Зеленский. По его словам, речь идет о введении системы снабжения, чтобы не допустить дефицита топлива.

По его словам, после российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, это действительно сложная задача, но чиновники вместе с поставщиками горючего, с трейдерами должны выполнить и эту задачу как бы сложно не было. Он подчеркнул, что необходимо брать в ЕС столько топлива, сколько необходимо в Украине.

Напомним, Рада отказалась от повышения налогов на топливо.

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