Украина владеет крупнейшими в Европе газовыми хранилищами объемом 31 миллиард кубометров.

Украина и Хорватия обсудили сотрудничество в области энергетики, усиление энергетической безопасности Европы и, в частности, использование украинских газовых хранилищ. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министров двух стран Дениса Шмыгаля и Андрея Пленковича.

По словам Шмыгаля, Украина рассчитывает, что хорватские энергетические компании также присоединятся к восстановлению Украины. На встрече стороны обсудили практические возможности этого вопроса.

"Это касается использования украинских газовых хранилищ, которые являются крупнейшими на континенте - 31 миллиард кубометров. Это может стать крепким газовым сейфом Европы, где Хорватия может хранить собственный газовый ресурс. Уверен, это направление сотрудничества имеет значительные перспективы", - отметил глава украинского правительства.

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Газ в Европе - что известно

1 января 2025 года Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности и об этом в установленном порядке были проинформированы международные партнеры.

В начале января стало известно, что в Европе запасы газа исчерпываются быстрее, чем когда-либо за последние семь лет.

27 января сообщалось, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и привлечет к этим обсуждениям Венгрию и Словакию.

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