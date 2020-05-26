Нардеп разъяснил, как в Украине будут дорожать свет и вода

Уже с 1 июля тариф на водоотведение повысится примерно на 25%, а повышение тарифа на воду - это почти всегда повышение тарифа на электроэнергию. Они связаны: 70% тарифа на воду - это электроэнергия.

Новое условие выделения Украине кредитного транша от Международного валютного фонда - это повышение коммунальных тарифов для населения.

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Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

"Уже с 1 июля тариф на водоотведение повысится примерно на 25%, а повышение тарифа на воду - это почти всегда повышение тарифа на электроэнергию. Они связаны: 70% тарифа на воду - это электроэнергия. С 1 июля нас ждет и рост тарифов на свет. Население больше не будет платить льготные до 100 кВт-ч по 90 копеек, а только после этого 1,69 гривни/кВт-ч. Все, кончилось. Все потребление будет считаться по 1,69 гривни/кВт-ч. Специальной цены на газ для населения тоже не будет. С 1 июля будем платить как промышленность - по рыночным ценам", - разъяснил он ситуацию.

А также сразу уточнил, что рыночная цена на газ украинской добычи формируется не в Украине, а в Дюссельдорфе.

"Чтобы вы понимали: украинский газ нам продают по дюссельдорфской цене. Это газ, добытый из украинской скважины, по украинской себестоимости, украинской государственной компанией", - уточнил Дубинский.

Переход Украины на мировые цены - одно из требований МВФ для кредитования. Причем кредитования далеко не в тех объемах, о которых изначально шла речь: не на 8-10 миллиардов долларов, а лишь на мифические 5 миллиардов долларов (общий размер программы). Из них точно обещают только 1,9 миллиарда долларов. То есть планка по фактическому выделению средств опущена очень сильно, но условий и требований становится только больше.

При этом все понимают, что даже 1,9 миллиарда долларов Украине пойдут не на текущее развитие нашей страны либо на новые рабочие места и социальные программы. Эти деньги вернуться кредиторам.

"МВФ одалживает нам 1,9 миллиарда долларов для выплаты процентов по текущим кредитам", - объяснил Дубинский.

Все, что нужно внешним кредиторам - это, чтобы Украина не допустила дефолт, и продолжала платить по долгам, которых набрала в огромных объемах. Потому они предоставляют новые займы в небольших объемах, чтобы их хватало на выплаты процентов по их же кредитам. На большее этих средств не хватит.

Все это происходит на фоне усугубляющихся проблем в украинской экономике в целом и в энергетике в частности. Причем тех, что чиновники создают самостоятельно.

"После заявлений и меморандумов о том, что правительство будет решать кризис в энергетике, который само создало очередным повышением тарифов, ничего положительного о премьере Шмыгале сказать не могу", - резюмировал Дубинский.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса лишилась дешевой атомной электроэнергии и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.

Впрочем, такое решение не стало неожиданностью ни от Дениса Шмигаля, ранее работавшего на угольного магната официально, ни от его заместителя, временного министра энергетики Ольги Буславец, которая "прославилась" тем, что лично подписала согласование на запуск коррупционной формулы для Ахметова - "Роттердам+".

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