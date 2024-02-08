Первоначальная добыча скважин составила 550 тысяч кубометров газа в сутки.

"Укргаздобыча" запустила 2 новые скважины с начальной добычей в 550 тысяч кубометров газа в сутки, сообщает "Нафтогаз Украины".

"На этой неделе Укргаздобыча запустила 2 новые высокодебитные скважины, которые дают 550 тысяч кубометров газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что в течение 2023-го года "Укргаздобыче" удалось запустить 86 новых скважин.

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Добыча газа в Украине

В ноябре 2023 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина увеличила добычу природного газа. Это позволяет впервые в истории отказаться от импорта газа. По его словам, добыча сосредоточена преимущественно в Полтавской и Харьковской областях. Ее удалось не только сохранить в условиях войны, но и увеличить.

31 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина впервые в истории проходит отопительный сезон за счет газа собственной добычи. Шмыгаль подчеркнул также, что Украина проходит зиму, имея сбалансированную электроэнергосистему.

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