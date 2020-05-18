В «Нафтогазе» пояснили, почему у потребителей газа может долго греться вода, а пламя гореть не голубым цветом

По информации «Нафтогаза», есть две вероятные причины: либо проблемы с газовым оборудованием, либо проблемы с давлением в распределительной сети.

В «Газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» пояснили, что у потребителей газа может долго греться вода и пламя гореть не голубым цветом из-за проблем с газовым оборудованием, или с давлением в распределительной сети. Об этом говорится в сообщении компании.

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«Если базовые показатели газа соответствуют государственным стандартам, то почему же тогда у некоторых потребителей плохо греется вода или огонь конфорки не голубого цвета? Здесь есть две вероятные причины: либо проблемы с газовым оборудованием, либо проблемы с давлением в распределительной сети», - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что в магистральном газопроводе газ движется под большим давлением - 1,2-7,5 МПа. Далее из этой большой трубы он попадает в трубы меньшего диаметра - распределительных сетей. Соответственно, снижается и давление газа - до 0,005 - 1,2 МПа. Из распределительных сетей газ попадает в подводящие газопроводы с понижением давления до 0,0007-0,005 МПа. Если давление ниже нормы, то качество горения газа ухудшается.

Согласно сообщению, весь газ, который добывается и импортируется, оказывается в одной трубопроводной системе. Сначала это большой магистральный газопровод, далее - распределительные сети, а затем - подводящие газопроводы (те трубы, по которым газ доставляется в дома потребителей).

«В эти сети попадает только газ с определенными физико-химическими свойствами. Качество газа на соответствие требованиям госстандарта проверяют 65 аттестованных лабораторий по всей территории Украины. Также определяется средняя теплота сгорания газа в каждом регионе. Поэтому газ плохого качества не может попасть в магистральный газопровод», - пояснили в компании.

По информации «Нафтогаза», за поддержание надлежащего уровня давления отвечают операторы газораспределительных сетей (облгазы). Они устраняют аварийные ситуации, чинят распределительные сети.

«Единый телефон службы газа - 104, по этому номеру можно звонить, когда возникают проблемы с трубами или газовым оборудованием», - отметили в компании.

В «Нафтогазе» считают, что в возможность введения учета газа в энергетических единицах, которая в Украине обсуждается уже несколько лет, позволит считать не объемы потребленного ресурса, а его калорийность. Такая система учета распространена в европейских странах. Такой подход к учету также поможет урегулировать вопрос так называемых тепловых коэффициентов.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года в «Нафтогазе» отмечали, что Украина должна принять ряд нормативных документов и постепенно переходить на расчет за газ в энергетических единицах, что предоставит потребителю возможность оценить собственное потребление газа по сравнению с использованием электроэнергии.

Справка УНИАН. Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворности газа. То есть, потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа. В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в кубических метрах, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.