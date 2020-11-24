На очереди развертывание строительных работ.

Подготовительный этап достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС завершен, на очереди развертывание строительных работ.

Об этом в.и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил в ходе рабочего совещания по вопросам достройки третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС.

Читайте такжеЭнергоатом обвинил Минэнерго в умышленном ограничении мощностей украинских АЭС

Во исполнение Указа Президента «О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики» от 22 сентября 2020 года, в части достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, НАЭК «Энергоатом» выполнил следующие мероприятия.

• Создана рабочая группа по проработке вопросов реализации строительства энергоблоков №3 и 4 ХАЭС, в состав которой кроме подразделений Энергоатома вошли АО «КИЭП» и ЗАО «Южэнергострой».

• Выполнена оценка технического состояния подъемных кранов, необходимых для обеспечения строительных и монтажных работ. (Один из подъемных кранов, установленных на площадке ХАЭС, является самым высоким в ​​Украине краном датской фирмы Kroll Kranes).

• Создан штаб строительства энергоблоков №3 и 4 ХАЭС, в состав которого вошли руководители НАЭК «Энергоатом», ХАЭС, ОП «Атомпроектинжиниринг», Научно-технического центра Энергоатома, исполнительных дирекций компании.

• Получено заключение о состоянии будущей строительной площадки энергоблоков № 3, 4 ХАЭС, который признан удовлетворительным и пригодным для обустройства производственных и монтажных зон на всех этапах строительства.

• Закончены работы по высверливанию кернов в бетонных конструкциях энергоблоков № 3, 4 ХАЭС с целью оценки их состояния. Согласно предварительным выводам состояние железобетонных конструкций недостроенных энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС полностью соответствует проектным требованиям.

• Прилегающая к недостроенным блокам территория расчищена от кустов и деревьев, откачана вода из турбинного отделения третьего энергоблока.

• Составлены акты обследования оборудования, которое хранится на складах ХАЭС и может быть использовано при достройке энергоблоков.

Комментируя законодательные аспекты достройки энергоблоков, Петр Котин отметил: «Ожидаем, что до конца ноября Министерство экологии утвердит Отчет по оценке воздействия на окружающую среду строительства энергоблоков № 3,4 Хмельницкой АЭС. Надеюсь, что после этого проект закона Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС» будет быстро обработан Кабмином и направлен в Верховную Раду, которая примет его до конца года».

Говоря о состоянии недостроенных энергоблоков, глава Энергоатома отметил, что несмотря на необходимость замены отдельных металлоконструкций, последние исследования показали, что состояние основных железобетонных конструкций зданий энергоблоков №3 и №4, вполне соответствует проектным требованиям. «Это исчерпывающий ответ тем, кто говорит о невозможности достройки блоков в связи с якобы плохим состоянием бетона. Это очень хорошая новость для всех нас – время начинать работу», - добавил руководитель компании.

Он дал высокую оценку работе, которая выполнена на станции в рамках подготовки к началу работ на третьем энергоблоке: «Сегодня я был очень рад увидеть прогресс по подготовке площадок третьего и четвертого энергоблоков к восстановлению строительных работ, который произошел за последние месяцы. Спасибо всем, кто присоединился к этой работе».

Обращаясь к коллективу Хмельницкой АЭС, Петр Котин отметил, что с началом работ по достройке энергоблоков №3 и №4 станция превращается в площадку, на которой будут происходить на самом деле исторические события для всей ядерно-энергетической отрасли Украины. «У вас уже был такой опыт, когда в 2004 году был достроен энергоблок №2 ХАЭС. Сейчас именно от достройки блоков станции зависит успешное будущее всей отрасли. Начало положено, убежден, что эту работу мы выполним, и государство получит два безопасных и надежных энергоблока - миллионника, обеспечивающих энергетическую безопасность государства и развитие отечественной экономики», - подытожил Петр Котин.

В свою очередь вице-президент НАЭК «Энергоатом» Герман Галущенко подчеркнул, что Компания рассматривает строительство третьего и четвертого энергоблоков, как глобальный проект с привлечением десятков ведущих предприятий Украины: «Этот проект создаст рабочие места для десятков тысяч украинцев, ведь необходимо максимально локализовать производство оборудования для достройки блоков на отечественных предприятиях, используя научно-технический потенциал, который у нас сохранился. Мы имеем все предпосылки для того, чтобы по масштабам и стратегической важности этот проект занял первое место в стране. Соответствующим должно стать и отношение к нему всех государственных институтов, от которых Энергоатом ожидает всесторонней поддержки».

Вице-президент Энергоатома отметил, что Компания будет прилагать все усилия для того, чтобы все тендерные процедуры по закупке оборудования и услуг по проекту, а также конкурсы по отбору подрядных организаций, проходили максимально прозрачно.

Гендиректор ХАЭС Андрей Козюра сообщил, что ХАЭС полностью готова к тому, чтобы начать работы на третьем энергоблоке. «У нас есть большой задел, как в строительной части, так и в части теплотехнического оборудования, которое хранится на складах станции», - отметил гендиректор станции.

По его словам, уже смонтирована временная схема питания электроэнергией строительных площадок, а также на энергоблоке №3 установлено временное освещение.

Андрей Козюра поблагодарил руководство Компании за поддержку станции в сложной и важной работе по подготовке к началу достройки энергоблоков станции.

Он выразил уверенность в том, что проект даст мощный импульс развитию социальной инфраструктуры района расположения ХАЭС и всей Хмельницкой области в целом.

Для справки: Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 - в июне 1986-го. Оба блока спроектированы на текущую мощность 1000 МВт, с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% (смонтировано около 85 единиц оборудования) и 4-го - на 28%, в 1990 году в связи с «постчернобыльским» мораторием на строительство новых АЭС проект приостановили.

Для Украины вопрос достройки двух энергоблоков ХАЭС является стратегически важным, ведь это будет способствовать энергетической безопасности нашего государства, доступности тарифа для потребителей, устойчивости энергосистемы. Кроме того, речь идет о создании тысяч новых рабочих мест, что ощутимо улучшит социально-экономическое развитие региона расположения ХАЭС

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН