В украинских хранилищах почти 18 миллиардов кубов газа
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 23 по 30 мая увеличились на 1,6% - до 17,92 миллиарда кубометров.
Читайте такжеЦены на нефть падают: названы причины
Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".
По состоянию на 30 мая запасы газа в ПХГ на 56% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (11,5 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 58%.
Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.
К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram