Самая сложная ситуация - в вечерний пик потребления, когда генерация покрывает только три четверти потребностей.

Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньшим из-за теплой погоды, но дефицит сохраняется.

"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньшим, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только три четверти потребления", - сообщила НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

В компании напоминают, что причина дефицита - это российские ракетные и дроновые атаки, которые повредили электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

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"До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - добавили в "Укрэнерго".

Также, вчера, 18 января, "Укрэнерго" завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.

Массированные удары России и ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак России и 14 ударов БПЛА по энергообъектах. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем россиян. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Также на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит.