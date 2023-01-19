По мнению Коваленко, у России могли снизиться возможности по накоплению ракет для ударов.

Потенциал России по накоплению боекомплекта мог снизиться и уже составляет не 5-7 ракет в сутки, а всего 2-4.

Такое предположение сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко после последнего массированного ракетному удара России 14 января: "В целом я лично ожидал несколько иного, с учетом среднестатистического накопления боекомплекта у российских войск в пределах 5-7 ракет в сутки. Я ожидал "прилета" не менее 70 ракет. Но "прилет" составил 38 ракет в составе Х-101, КР "Калибр", Х-59, Х-22... Смешанная, неунифицированная номенклатура, ограниченным количеством. В два раза меньшая от ожидаемого количества".

При этом Коваленко предположил, что россияне не растратили весь боекомплект на удар 14 января, чтобы доразведать и атаковать в последующие дни, но этого не происходит.

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"Это наводит на следующие осторожные выводы: 14 января был применен весь накопленный к этой дате БК; за две недели российские войска смогли накопить в два раза меньше ракет, чем в предыдущие месяцы; возможно, у них возникла проблема накопления БК на одном из этапов: производство, снятие с хранения, логистика".

Ракетный удар России 14 января - что сообщалось

Напомним, 14 января Россия атаковала украинские города ракетами.

В том числе российские военные ударили ракетой Х-22 по многоэтажному дому в Днепре. Один из подъездов дома был полностью разрушен. Под завалами оказались люди. Погибло более 40 человек.