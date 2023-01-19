Минимум два месяца нужно для обезвреживания взрывных устройств на территории АЭС и проверки состояния оборудования.

После освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским спецназовцам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств.

Об этом сообщается в Telegram НАЭК "Энергоатом". Отмечается, что оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

И по меньшей мере два месяца необходимо для проведения специалистами "Энергоатома" проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории.

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По данным "Энергоатома", сейчас оккупанты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку повреждены почти все линии электропередачи кроме одной, через которую станция получает от Украины питание на собственные нужды.

Кроме того, "Росатому" не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в основном отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС.

Из-за простоя Запорожской атомной станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования, поскольку не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не вырабатывает электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды).

В случае повреждения последней линии, соединяющей ЗАЭС с отечественной энергосистемой, станция перейдет в режим блэкаута и включатся дизель-генераторы. В таком аварийном режиме ЗАЭС после вражеских обстрелов работала уже пять раз. Как отмечается, отключение еще и дизель-генераторов несет риск ядерной или радиационной аварии.

"Восстановление безопасности Запорожской АЭС и возврата ее к нормальному состоянию возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков и передачи контроля над ЗАЭС ее легитимному оператору – НАЭК "Энергоатом", - подчеркивается в сообщении.

Ситуации на Запорожской АЭС

С 4 марта 2022 года Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

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