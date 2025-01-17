"Укрэнерго" рассказало о ситуации в энергосистеме и о том, будут ли украинцам отключать свет.

Энергокомпания "Укрэнерго" заявила, что ситуация в энергосистеме находится на стабильном уровне для того, чтобы не вводить графики отключений света в субботу, 18 января 2025 года.

В приложении "Киев Цифровой" появилось сообщение, в котором говорится: "Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00".

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Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

"Укрэнерго" в Telegram ранее сообщало, что потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, в пятницу, 17 января, было на 1,2% ниже, чем в четверг. Кроме того, энергетики продолжают напоминать украинцам о необходимости экономного потребления света на протяжении всего дня.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения", - говорится в публикации.

Ранее УНИАН сообщал, будут ли в Украине снова отключать свет. По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, для этого есть одно условие.

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