Онлайн пресс-конференция "Возобновляемая энергетика - выход из кризиса, а не добыча олигархов"

Приглашаем в среду, 13 мая в 11:00 на онлайн пресс-конференцию «Возобновляемая энергетика: выход из экономического кризиса, а не добыча олигархов».

Реагируя на заявления НКРЭКУ относительно необходимости приостановления развития возобновляемой энергетики в Украине, специалисты Коалиции общественных организаций “Энергетический переход” проанализируют, какие риски и скрытые “подводные камни” может иметь такое политическое решение, и какие группы населения пострадают от этого в первую очередь. Почему, реагируя на ситуацию с крупными промышленными солнечными станциями иностранных инвесторов, убытки, прежде всего, получат украинские владельцы небольших домашних СЭС. И, почему возобновляемая энергетика не “зло” для украинской экономики, а один из рычагов развития и выхода из кризиса.

Также, предлагаем рассматривать возобновляемую энергетику как путь выхода из экономического кризиса, вызванного COVID-19. Европейский Союз уже выбрал развитие возобновляемой энергетики, который является составляющей Европейской зеленой соглашения, как основу для пост-кризисного восстановления. Спикеры мероприятия расскажут, почему Украина тоже может пойти по этому направлению, какие преимущества для социально-экономического развития несет развитие возобновляемой энергетики, и какие возможности будут потеряны, если продолжать субсидировать ископаемую энергетику в Украине.

Спикеры мероприятия:

Андрей Мартынюк, представитель коалиции «Энергетический переход», Исполнительный директор ОО «Экоклуб» - о перспективах зеленого энергетического перехода как путь выхода из экономического кризиса;

Андрей Зинченко, глава и соучредитель энергетического кооператива «Солнечный Город», соучредитель ОО «Союз Активных Потребителей и Прозъюмеров» - о преимуществах распределенной малой генерации энергии и возможные потери;

Юрий Бова, мэр г. Тростянец (на согласовании) - о важности возобновляемой энергетики для местного развития;

Представитель Министерства энергетики и защиты окружающей среды (на согласовании) - о позиции Минекоенерго в вопросе распределенной генерации энергии в процессе перестройки энергетической системы Украины.

Модератор: Оксана Алиева, координатор программы «Изменение климата и энергетическая политика» Фонда им. Генриха Белля в Украине.

Регистрация для участия:https://bit.ly/2ziJ7Mt

Зарегистрированные участники и участницы получат ссылку на встречу в Zoom и смогут задавать вопросы спикерам во время пресс-конференции. Просим также формулировать вопросы заранее во время регистрации, чтобы спикеры подготовили ответы.

Онлайн-трансляция мероприятия начнется в 11:00 на странице в Facebook и на YouTube-канале. Не пропустите!

Контакты для уточнений и СМИ: координатор Коалиции «Энергетический переход» Наталья Литвин, тел. +380989256472, nataliialytvynn@gmail.com