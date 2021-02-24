Основанием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязательств.

В АО “Объединенная горно-химическая компания” сменили трех руководителей Вольногорского горно-металлургического комбината. Директора предприятия и его замов по коммерции и безопасности уволили из-за грубого нарушения трудовых обязательств и возможных коррупционных рисков.

Новым директором предприятия назначен Владимир Крыштоп, сообщили в пресс-службе АО “ОГХК”.

“Накануне приватизации предприятия нам крайне необходимо, чтобы все департаменты “Объединенной горно-химической компании” работали слаженно, ради единого общего результата. Если нет понимания и доверия, то и цели не достигнем. Понимая это, мы пришли к общему решению правления - провести кадровые изменения на Вольногорском филиале. Новым руководителем назначен Крыштоп Владимир. Это человек с отличным опытом управленца и надежной репутацией”, - сообщил врио председателя правления АО «ОГХК» Артур Сомов.

Основанием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязательств руководителя предприятия (Прокопенко А.И.), заместителя руководителя по коммерции (Золотоноша К.М.) и заместителя руководителя по безопасности (Баранник М.М.).

Отметим, ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире. В структуру ОГХК входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК. Фонд государственного имущества назвал ОГХК одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Благодаря очистке предприятия от коррупционных схем и раскрытию информации об этом активе, Фонд госимущества констатирует высокую заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.

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Автор: УНИАН