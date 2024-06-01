Решение Кабмина, которое обязывает промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий и росту безработицы, ведь электроэнергия значительно подорожает, и на всех ее все равно не хватит. Об этом заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков.

"Экономическая безопасность Украины важна так же, как и сводки с военных полей. Потому что как бы нам не помогали наши партнеры, все равно главное, - а это обеспечение армии и покупка оружия, - идет за счет налогоплательщиков. Поэтому важно, чтобы наша промышленность продолжала работать", - подчеркнул Каленков.

Он напомнил, что последние 2 года предприятия уже работают на грани возможного и с огромными убытками.

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"Любой шаг, который приводит к увеличению себестоимости продукции, просто выталкивает предприятия за ту грань, где они будут вынуждены или сокращать объемы производства, или останавливаться и увольнять людей", - пояснил он.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, которые предусматривают, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго, со своей стороны, гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, который является единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более, чем до 50% - больше импортировать у Украины нет возможности.