Сейчас наше государство использует больше газа, чтобы компенсировать ущерб от вражеских ударов по другим видам генерации, отметил президент.

Украина, чтобы преодолеть дефицит энергоресурсов из-за российского террора, нуждается в электроэнергии из Европы на 800 млн евро и в дополнительных 2 млрд куб. м газа.

Нашей стране нужна поддержка для закупки объема газа, который используется, чтобы компенсировать вред от российских ударов по другим видам генерации, об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету.

"Речь идет о 2 миллиардах кубометров газа", - сказал он.

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По словам президента, Украина также нуждается в помощи с электроэнергией из Европы.

"Так же, как мы сможем помочь вам экспортом электричества, когда восстановим нашу генерацию, мы нуждаемся сейчас в вашей помощи, чтобы пройти эту зиму. Речь идет о поставках электричества стоимостью около 800 миллионов евро", - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский призвал Европу установить действенные прайс-кэпы (Price Cap Regulation, ценовые ограничения - УНИАН) на российскую нефть и газ.

Ситуация в энергетике Украины после массированных ударов России - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты с начала октября осуществили уже восемь волн массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. В "Укрэнерго" заявили, что за два месяца РФ запустила по объектам энергетики более тысячи тяжелых ракет и дронов.

Из-за этого в стране возник дефицит генерирующих мощностей, и введены графики отключения электроэнергии.

13 декабря Владимир Зеленский во время речи на конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже заявил, что стране нужно не менее 1,5 млрд евро на поверхностное восстановление энергетических объектов.

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