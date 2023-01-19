Сейчас идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей.

В Херсоне из-за обстрелов российских оккупантов от электроснабжения отключили около 15 тысяч абонентов.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале. Херсонский городской совет в эти сутки уже дважды информировал об объявленной воздушной тревоге в области.

"Частичное отключение электроэнергии в Херсоне из-за обстрелов. В связи с ударами армии РФ были отключены от электроснабжения более 15 тыс. абонентов. Сейчас идет работа по обследованию сетей и переключению потребителей", - отметил председатель ОВА.

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Обстрелы Херсона

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки Херсонщина подверглась 56 вражеским обстрелам, ранены четыре мирных жителя. Херсон за прошедшие сутки 19 раз оказывался под российскими обстрелами.

17 января оккупанты обстреляли городское предприятие критической инфраструктуры. Они повредили административные здания, машинный и актовый залы, а также кислородную станцию.

16 января российские захватнические войска обстреляли город. Снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната. В результате этой атаки погибла одна женщина.

Руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин считает, что российская армия систематически обстреливает Херсон исключительно для давления на людей.

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