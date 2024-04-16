Сейчас ситуация с электроснабжением в столице стабильная, графики не применяются.

Для Киева обновили графики отключения электроэнергии. Такое заявление сделал на брифинге гендиректор компании Денис Бондарь.

Отмечается, что сейчас ситуация с электроснабжением в столице стабильная, графики не применяются. Способствует этому, в частности, погода.

"Нет электрического отопления и нет кондиционеров. В случае повышенного спроса на электроэнергию в столице и недостатка генерации от центральной энергосистемы могут быть указания на применение графиков отключения", – объяснил Бондарь.

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Графики отключения света в Киеве, как и ранее, будут иметь три категории:

светлая зона – гарантированное наличие света;

темно-серая зона – отключение света для балансировки энергосистемы;

светло-серая зона – периоды, когда отключения могут быть, а могут и не быть.

"В предыдущих графиках было три группы потребителей. Сейчас потребители поделены на шесть групп. Это делается для того, чтобы можно было учитывать текущую ситуацию", – добавил Бондарь.

Ситуация в энергосистеме Украины

Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре существует риск возвращения регионов к графикам отключения электроэнергии. Они уже действуют в Харьковской области. В городе уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура, отмечал мэр Игорь Терехов. К тому же, во время одной из атак была разрушена Харьковская ТЭЦ-5.

Во время последнего массированного удара 11 апреля россияне полностью уничтожили Трипольськую ТЭС в Киевской области. Она была самой мощной электростанцией региона, и питала также Житомирскую и Черкасскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трипольскую теплоэлектростанцию уничтожили 4 российские ракеты. Еще 7 целей, которые летели на объект, удалось сбить.

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