Вследствие нерыночных прайс-кэпов цены на РСВ в Бурштынском энергоострове в 2-3 раза ниже, чем в соседних странах ЕС, утверждают в Первой энергетической ассоциации Украины.

Ценовые ограничения (прайс-кэпы) в Бурштынском энергоострове не позволяют производителям электроэнергии покрывать свои обоснованные затраты, в частности накапливать топливо и проводить необходимые плановые ремонты оборудования.

Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины.

"При рекордных за все последние годы мировых ценах на природный газ и уголь, содержание прайс-кэпов в Бурштынском энергоострове на уровне 2019 года продуцирует убыточность работы работающих в нем производителей, снижает надежность их работы, создает риски срыва прохождение осенне-зимнего периода", - говорится в заявлении.

Запасы угля на складах ГП "Калушская ТЭЦ-Новая" составляют 0,1 тыс. тонн (на 38 тыс. тонн меньше графика), ТЭЦ работает "с колес", за последний месяц уже два раза останавливалась из-за отсутствия топлива, отметили в ПЭАУ.

Вследствие нерыночных прайс-кэпов текущие цены на РСВ в Бурштынском энергоострове в 2-3 раза ниже, чем в соседних странах ЕС, что делает импорт в Бурштынский энергоостров нецелесообразным, искусственно ограничивая конкуренцию.

"Указанная ситуация в значительной мере является следствием необоснованных ценовых ограничений на РСВ и ВСР и требует срочного исправления со стороны Регулятора", - резюмировали в ассоциации.

Автор: Иван Бойко