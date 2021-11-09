Говоря о том, к чему, теоретически, эта ситуация может привести, он выразил мнение, что "надо будет ограничить поставки некоторым потребителям".

Политолог Владимир Фесенко объяснил, как может повлиять на Украину ситуация с отказом Беларуси поставлять электроэнергию.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

"Поставка электроэнергии, не только сейчас, но и ранее неоднократно со стороны Беларуси или России, она не имела решающего, критического значения для Украины. Потребность возникала лишь в критических ситуациях, когда надо было сбалансировать поставки электроэнергии, когда останавливались у нас одновременно несколько энергетических реакторов", - отметил Фесенко.

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Говоря о том, к чему, теоретически, эта ситуация может привести, он выразил мнение, что "надо будет ограничить поставки некоторым потребителям". "Не постоянно, на определенное время. А возможно, удастся сбалансировать это", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что речь идет лишь о поставках "относительно небольшого объема электроэнергии для стабилизации нашей энергетической системы".

На уточнение, не повлечет ли эта ситуация за собой никаких критических последствий, Фесенко сказал: "Да. Это не приведет... Мы не потребляем электроэнергию из Беларуси или России постоянно. Только в отдельных ситуациях, когда в этом возникает насущная потребность".

Кроме того, на уточнение, об ограничении поставок каким категориям потребителей может идти речь, политолог выразил мнение, что речь может идти, в первую очередь, о промышленных потребителях.

Также на вопрос, каким образом эта ситуация может повлиять на отношения Украины и Беларуси, эксперт отметил: "По сравнению с тем, что произошло за последние 1,5 года, ничего нового и критичного не возникнет. Отношения и так находятся в кризисном состоянии. Так что чего-то нового вследствие этой ситуации не возникнет. Мы просто лишний раз увидим, что нельзя надеяться или полагаться на Беларусь в таких ситуациях. Будем искать другие источники".

По мнению Фесенко, на будущее нужно искать замену и некоторым другим белорусским товарам.

Так, по текущей ситуации с электроэнергией он подытожил: "Определенные локальные кризисные ситуации могут возникать в поставке электроэнергии. Насколько это повлияет на общую социальную ситуацию - будет влиять локально. Там, где не будут потребители получать электроэнергию, или где-то остановятся предприятия на определенное время, - будет недовольство. Эта зима будет сложной".

По мнению политолога, Украина и значительная часть Европы "будет переживать этой зимой серьезный энергетический кризис".

Кроме того, на вопрос, как эта ситуация с Беларусью может отразиться на рейтингах конкретных украинских политиков, Фесенко отметил, что "любая социальная напряженность и каждая зима для каждого украинского президента, для каждого украинского правительства была сложной и отражалась на рейтингах".

Как сообщал УНИАН, 8 ноября компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину по ранее заключенным контрактам.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорилось в письме.

2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Потребность в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

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Автор: Таня Поляковская