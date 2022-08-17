Украина потеряла многие нефтяные и перерабатывающие активы.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину потеряны многие нефтяные и перерабатывающие активы, подземные газохранилища и добывающие мощности.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Если говорить о полномасштабной войне, с 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", - отметил глава "Нафтогаза".

Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" является миноритарным акционером Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"Нужно вспомнить, что мы являемся миноритарным акционером Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, там похожая история. Возле Кременчуга есть объекты "Укртранснафты", там были целенаправленные ракетные обстрелы, повреждена инфраструктура. Мы не можем по военным причинам об этом говорить, но наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у "Укрнафты" очень много повреждений", - заявил Витренко.

Он также отметил, что ситуация с подземными хранилищами менее критична.

"С подземными хранилищами нет какой-то новой критической ситуации, у нас есть хранилища и на ранее оккупированных территориях. А по добыче… Некоторые объекты находятся на новой оккупированной территории, но их — меньшинство. Проблема скорее в том, что очень значительная добыча в Харьковской области, а там ведутся активные боевые действия. Во многих местах — рядом с нашими объектами, где работают люди. Я там был лично, и за полчаса до приезда происходит обстрел, слышишь и видишь все — 7 км до линии фронта. И люди в таких условиях трудятся, добывают газ. Это все — очень сложно. Почти 50% нашей добычи — это Харьковская область", - заявил Витренко.

Война в Украине:

26 июля "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям, таким образом, произошел дефолт по еврооблигациям компании.

3 августа 2022 года "Нафтогаз" отправил запрос кредиторам об отсрочке уплаты долга.

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