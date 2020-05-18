Нардеп объяснил, почему в Украине самый большой зеленый тариф и высокие цены на свет

Депутаты потребуют отставки временного министра энергетики Ольги Буславец.

В Украине один из самых высоких тарифов в мире на зеленую энергетику - 4,21 гривни за кВт-час, заявил народный депутат Александр Дубинский.

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Об этом сообщает портал Dubinsky.pro.

В частности, народный депутат сравнил наши цены на электроэнергию с мировыми:

- в США киловатт экологически чистой энергетики стоит в пересчете на гривну 58 копеек;

- в Германии киловатт стоит порядка 2 гривни/кВт-час.

"Если мы самая бедная страна в Европе, с самой низкой зарплатой, то почему мы должны платить за зеленый тариф самые высокие цены в мире? У нас, что - самая дорогая рабочая сила или такое редкое солнце или ветер? Нет. А все потому, что владеют зеленой энергетикой такие люди как Ахметов - ему принадлежит порядка 60% этого рынка. Где-то 20% владеет Хорошковский, а оставшимися 20% группа других супербизнесменов. Там где-то 10 человек", - объяснил Дубинский.

Он отметил, что этой группе лиц невыгодна активная работа атомных электростанций в Украине. Поскольку они производят самую дешевую электроэнергию. Ее себестоимость находится на уровне 56 копеек/кВт-час, то есть почти в 8 раз дешевле так называемой экологически чистой.

Именно по этой причине близкая к олигарху Ринату Ахметову врио министра энергетики Ольга Буславец и стала под разными предлогами (говоря об аварийности, низком спросе и пр.) приостанавливать работу энергоблоков украинских АЭС и уменьшать объемы их производства.

"Еще в декабре 2019 года якобы аварийные блоки наших атомных электростанций давали по 12,5 гигаватт энергии, а сейчас уже 7,5 гигаватт - самый низкий показатель мощностей за всю историю наших АЭС. Который подтверждает только одно: Буславец работает не на народ Украины, а работает на отдельно взятого олигарха", - подчеркнул Дубинский.

Он сообщил, что со вторника, 19 мая, будет начат сбор подписей народных депутатов под письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю, с требованием отправить Ольгу Буславец в отставку. Если он не прислушается к этому призыву, может подниматься вопрос и об увольнении самого Шмыгаля.