Украина не будет покупать российский газ по прежним ценам — Коболев

В "Нафтогазе" отметили, что Россия до сих пор так и не предложила конкурентные цены.

"Нафтогаз Украины" не возобновит закупки природного газа у РФ, приостановленные с конца 2015 года, пока Россия не предложит ей конкурентоспособные цены и условия.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает Reuters.

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Условие возобновления поставок

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", — заявил Коболев.

"Украина никогда не вернется во времена коррумпированных энергетических сделок и энергетической зависимости от России, и они это знают", — добавил он.

Хронология событий

В конце декабря 2019 года российский «Газпром» выплатил НАК «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В руководстве «Нафтогаза» отметили, что хотят направить около $1 млрд из полученных от «Газпрома» средств на развитие добычи газа.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его окончания (с 2020 года) российский монополист был намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

В середине ноября «Газпром» направил в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении «Газпрома» было указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы «нарушение экономической конкуренции»; отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

12 ноября глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года НАК будет обеспечивать украинских потребителей голубым топливом из хранилищ и при необходимости может импортировать по контрактам.

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