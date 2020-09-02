В Ассоциации подчеркнули, что рыночная власть компании на розничном рынке газа придает ей значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими частными поставщиками "голубого топлива".

Искусственное ограничение возможности независимых поставщиков свободно покупать природный газ из ресурса государственных добывающих компаний имеет регрессивный влияние на развитие розничного рынка природного газа в Украине, уверяет председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

В Ассоциации напоминают, что НАК "Нафтогаз Украины", кроме статуса импортера, оптового продавца/покупателя и материнской компании для субъектов государственного добычи имеет статус и лицензию поставщика природного газа, который является конкурентом другим независимым поставщикам газа.

"В НАК "Нафтогаз Украины", как у владельца и держателя всего ресурса, добываемый государственными компаниями, – рыночная власть на розничном рынке природного газа, что придает ему значительное конкурентное преимущество по сравнению с другими частными поставщиками газа", - отмечает он в письме Ассоциации в профильных международных организаций, в частности Секретариата Энергетического Сообщества (ECS).

Учитывая то, что себестоимость природного газа, добытого государственными добывающими компаниями, значительно ниже рыночной цены природного газа на европейских хабах (в частности, TTF, NCG) НАК "Нафтогаз Украины" имеет значительный "рыночный запас прочности" для агрессивного демпинга цен на рынке природного газа, отмечает Артем Компан.

"Нафтогаз Украины" сможет устранять конкурентов, которые или ограничены имеющимся импортным ресурсом природного газа, цена которого является неконкурентной по сравнению с ресурсом добытого природного газа, или будут ограничены договорной ценой, которую будет определять НАК "Нафтогаз Украины", в случае заключения с ней соответствующих договоров", - добавляет он.

В Ассоциации уверены, что такое положение дел не способствует развитию и открытости розничного рынка природного газа, ограничивает доступ новых игроков на этот рынок, ограничивает развитие конкуренции на нем и приводит к манипулятивному ценообразования на природный газ, что неизбежно негативно отражается как на конечных потребителях природного газа, так и на конкурентности природного газа в сравнении с другими источниками энергии.

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Автор: УНИАН