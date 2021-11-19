При этом компания формирует новый корпоративный центр, который будет размещен на ул. Михайловской.

НАК "Нафтогаз Украины" выезжает из своего киевского офиса на улице Богдана Хмельницкого, чтобы реконструировать историческое здание.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Нафтогаз" будет высвобождать старое административное здание на ул. Богдана Хмельницкого, которое находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции. Компания осознает историческое и архитектурное значение этого здания, поэтому сделает все необходимое для его реставрации и восстановления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз Украины" формирует новый корпоративный центр. Он будет построен на принципах эффективности, прозрачности, обеспечит высокое качество управления и взаимодействия с внешними партнерами. Он будет располагаться на ул. Михайловской в Киеве.

"Новый корпоративный центр станет олицетворением нашего подхода к работе в новых условиях. Большая скорость, высокая эффективность взаимодействия, лучше отлаженные процессы, открытость к новым идеям, готовность к построению новых бизнесов, сочетание успехов опытного поколения и молодых талантов", — цитирует пресс-служба директора по управлению персоналом и социальной политике "Нафтогаза" Елену Бойченко.

По ее словам, локация, в которой будет сформирован корпоративный центр компании, отвечает новым подходам компании. Здание является утилитарным, структурированным по принципу "open space", интерьер выдержан в современном и демократичном стиле.

В пресс-службе считают, что новый офис станет площадкой для взаимодействия между предприятиями "Нафтогаза" и с партнерами – инвесторами, медиа, экспертной средой.

На вопрос УНИАН в пресс-службе уточнили, что переезд в новый офис уже начался и планируется к маю его завершить.

НАК "Нафтогаз Украины":

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Главный офис компании сейчас находится в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 6.

Автор: Анна Бредихина