НАК "Нафтогаз Украины" выезжает из своего киевского офиса на улице Богдана Хмельницкого, чтобы реконструировать историческое здание.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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"Нафтогаз" будет высвобождать старое административное здание на ул. Богдана Хмельницкого, которое находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции. Компания осознает историческое и архитектурное значение этого здания, поэтому сделает все необходимое для его реставрации и восстановления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Нафтогаз Украины" формирует новый корпоративный центр. Он будет построен на принципах эффективности, прозрачности, обеспечит высокое качество управления и взаимодействия с внешними партнерами. Он будет располагаться на ул. Михайловской в Киеве.
"Новый корпоративный центр станет олицетворением нашего подхода к работе в новых условиях. Большая скорость, высокая эффективность взаимодействия, лучше отлаженные процессы, открытость к новым идеям, готовность к построению новых бизнесов, сочетание успехов опытного поколения и молодых талантов", — цитирует пресс-служба директора по управлению персоналом и социальной политике "Нафтогаза" Елену Бойченко.
По ее словам, локация, в которой будет сформирован корпоративный центр компании, отвечает новым подходам компании. Здание является утилитарным, структурированным по принципу "open space", интерьер выдержан в современном и демократичном стиле.
В пресс-службе считают, что новый офис станет площадкой для взаимодействия между предприятиями "Нафтогаза" и с партнерами – инвесторами, медиа, экспертной средой.
На вопрос УНИАН в пресс-службе уточнили, что переезд в новый офис уже начался и планируется к маю его завершить.
НАК "Нафтогаз Украины":
НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
Главный офис компании сейчас находится в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 6.