"Газпром" хочет создать дочернюю компанию в Германии, чтобы обойти законодательство.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал приостановку сертификации российского газопровода "Северный поток-2" немецким регулятором.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Из хороших новостей - сертификация "Северного потока-2" приостановлена. Однако все не так однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", - отметил он.

По его словам, "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерении создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода "Северный поток-2", причем только той его части, которая расположена на территории Германии.

"Это является насмешкой над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газпроводов. Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки "Газпрома", - написал Витренко.

В частности, "Нафтогаз" призвал правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока-2", о создании которого заявляет "Газпром".

"Эти новые санкции должны действовать по крайней мере до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - добавил глава "Нафтогаза".

"Северный поток-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства газопровода "Северный поток-2", его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

15 ноября Федеральное сетевое агентство Германии удовлетворило заявку Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации оператора газопровода "Северный поток-2".

16 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) временно приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора транспортной сети.

Регулятор пришел к выводу, что сертификация оператора Nord Stream 2 возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Автор: Анна Бредихина