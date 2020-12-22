Новая поисковая скважина подтвердила наличие газовых залежей на площади на глубине 6150 метров.

"Нафтогаз" открыл новое газоконденсатное месторождение в Полтавской области с разведанными запасами в 200 миллионов кубометров.

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Перспективные запасы месторождения составляют 2 миллиардов кубометров.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" открыла новое газоконденсатное месторождение в Полтавской области с разведанными запасами в 200 миллионов кубометров, сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что новая поисковая скважина подтвердила наличие газовых залежей на площади на глубине 6150 метров. Суточная добыча из скважины достигает 100 тысяч кубометров газа.

Общая площадь нового месторождения составляет 213 квадратных километров, в его пределах выделено 5 газонасыщенных горизонтов. Далее планируется проведение 3D-сейсмики для детализации геологического строения месторождения и определения оптимальных мест для бурения новых скважин.

Отмечается, что перспективные запасы месторождения составляют 2 миллиарда кубометров.

Что этому предшествовало

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2020 года снизила добычу товарного газа на 0,5%, до 10,1 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Игорь Орел