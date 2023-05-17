Российских военных на ЗАЭС даже больше, чем станционного персонала.

На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) существенно возросло количество российских военных. Сейчас там находится около 2500 захватчиков.

"После так называемых отпусков, во время которых из Энергодара в сторону Азовского моря вывозились не только представители оккупационной "власти", но и документация и техника, "асвабадители" снова приперлись в город-спутник Запорожской АЭС", – сообщает "Энергоатом".

Отмечается, что российских военных на ЗАЭС даже больше, чем станционного персонала.

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"То есть крупнейшую атомную станцию в Европе оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу", – отметили в "Энергоатоме".

Ситуация на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси в начале мая 2023 года заявил, что на территории ЗАЭС увеличивается присутствие и активность российских оккупационных войск. Специалисты агентства, которые находятся на станции, постоянно слышат обстрелы. По его словам, ситуация вокруг ЗАЭС становится непредсказуемой и потенциально опасной.

Ранее британская разведка сообщала, что россияне оборудовали огневые точки на крышах реакторных сооружений станции. Это, по данным разведчиков, может свидетельствовать о готовности оккупантов вести бои прямо на территории ЗАЭС в случае контрнаступления украинских войск.

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