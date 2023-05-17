На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) существенно возросло количество российских военных. Сейчас там находится около 2500 захватчиков.
"После так называемых отпусков, во время которых из Энергодара в сторону Азовского моря вывозились не только представители оккупационной "власти", но и документация и техника, "асвабадители" снова приперлись в город-спутник Запорожской АЭС", – сообщает "Энергоатом".
Отмечается, что российских военных на ЗАЭС даже больше, чем станционного персонала.
"То есть крупнейшую атомную станцию в Европе оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу", – отметили в "Энергоатоме".
Ситуация на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси в начале мая 2023 года заявил, что на территории ЗАЭС увеличивается присутствие и активность российских оккупационных войск. Специалисты агентства, которые находятся на станции, постоянно слышат обстрелы. По его словам, ситуация вокруг ЗАЭС становится непредсказуемой и потенциально опасной.
Ранее британская разведка сообщала, что россияне оборудовали огневые точки на крышах реакторных сооружений станции. Это, по данным разведчиков, может свидетельствовать о готовности оккупантов вести бои прямо на территории ЗАЭС в случае контрнаступления украинских войск.