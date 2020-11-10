Бурштынская ТЭС, которая входит в компанию «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова, контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова.

10 ноября в Бурштынском энергоострове зафиксирована самая высокая с начала года средневзвешенная цена акцептированной на рынке «на сутки вперед» электроэнергии – 1980,96 грн за МВт*ч (без НДС).

Как сообщают "Наші гроші" об этом свидетельствуют данные Оператора рынка».

Цена в Бурштынском энергоострове была на четверть выше цены в этот день на РСП в Объединенной энергосистеме Украины, где она составила 1562,29 грн за МВт*ч (без НДС).

Бурштынский энергоостров включает в себя Закарпатскую область, большую часть Ивано-Франковской и Львовской областей, и является отсоединенным от Объединенной Энергетической Системы (ОЭС) Украины и синхронизирован с европейской энергетической системой.

Бурштынская ТЭС, которая входит в компанию «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова, контролирует 90% генерирующих мощностей Бурштынского энергоострова. Высокая цена в Бурштынском энергоострове держится с апреля, с тех пор как был заблокирован импорт электрической энергии, который создавал конкуренцию энергии, произведенной ДТЭКом на территории БуОс. Поэтому цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в полтора-два раза выше средней цены в странах Европейского союза.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский поручил председателю правительства Денису Шмигалю принять меры для создания конкурентного рынка электроэнергии в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС». К решению проблемы президент предложил привлечь Антимонопольный комитет Украины.

В июне текущего года АМКУ объявил о завершении расследования дела против «ДТЭК Западэнерго» в отношении ценовых злоупотреблений в Бурштынском энергоострове. Речь идет о событиях июля – октября 2019 года, когда «Западэнерго», используя свои возможности владельца 90% рынка, продавала электроэнергию для западных областей Украины по искусственно завышенной цене.

Перед этим НКРЭКУ обвинила компанию ДТЭК в использовании своего положения для искусственного манипулирования ценами на РДН. В ответ на заявление регулятора АМКУ заявило о начале сбора информации на рынке по признакам недобросовестной конкуренции.

Ранее руководителем ДТЭК "Западэнерго" был нынешний председатель правительства Денис Шмыгаль.

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Автор: УНИАН