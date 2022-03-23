Ранее Путин поручил "Газпрому" брать плату за поставки газа в рублях.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение России перевести расчеты за газ в рубли. Он назвал его попыткой укрепить российскую денежную единицу и объявить экономическую войну ЕС.

Об этом говорится в сообщении в Телеграм-канале Ермака.

Он также рассказал, как мир может разрушить экономику агрессора.

"Но Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективное мероприятие должно ее выиграть", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, ранее сегодня Путин приказал "Газпрому" перевести все выплаты за поставки российского газа в "недружественные страны" в рубли. При этом Путин подчеркнул, что изменение касается только перевода средств. Россия продолжит поставлять газ в соответствии с прописанными в контрактах условиями. То есть цена и объемы останутся неизменными. Президент РФ поручил правительству направить в "Газпром" директиву для внесения поправок в действующие договоры.

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