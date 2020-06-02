АМКУ обвинил компании группы ДТЭК в монопольных злоупотреблениях на рынке электроэнергии

В Антимонопольном комитете заявили, что своими действиями "ДТЭК Западэнерго" мог диктовать свои условия всему рынку.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обвинил компании группы ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в злоупотреблениях монопольным положением на рынке электрической энергии в период с июля по октябрь 2019 года.

Читайте такжеВ Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова

Об этом сообщается на сайте комитета.

По информации АМКУ, расследование, которое началось в октябре прошлого года показало, что группа ДТЭК в составе "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" в июле-октябре 2019 занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимального, так и максимальной нагрузки в торговой зоне острова "Бурштынской ТЭС".

Отмечается, что с конца июля 2019 "ДТЭК Западэнерго" уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам. В июле-октябре 2019 "ДТЭК Западэнерго" устанавливал на рынке "на сутки вперед" в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

"Такие действия ответчика по делу были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением", - сказано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что конкуренцию "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить электроэнергия из соседних европейских стран, прежде всего Словакии, где в исследуемый период она была значительно дешевле. Однако компания "Д.Трейдинг", которая входит в ту же группу ДТЭК, выкупала большую часть пропускной способности направления Словакия-Украина, что ограничивало импорт.

"То есть, "ДТЭК Западэнерго" мог диктовать свои условия всему рынку", - отметили в АМКУ.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявила, что манипуляции с ценами электроэнергии на рынке "на сутки вперед" были вызваны действиями группы компаний ДТЭК, поэтому регулятор намерен установить минимальные цены электроэнергии для дневного и ночного периода.

В марте Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию "Д.Трейдинг" за предоставление недостоверной информации по делу о злоупотреблениях монопольным положением "ДТЭК Западэнерго", сообщается на сайте комитета.

В октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции компанией "ДТЭК Западэнерго".

Справка УНИАН. "ДТЭК Западэнерго" - крупная энергогенерирующая компания, в состав которой входят три теплоэлектростанции на западной Украине (Добротворская, Ладыжинская и Бурштынская ТЭС). Установленная мощность этих станций составляет 4,7 ГВт (14,2% от общей мощности электростанций в Украине). Компания входит в состав энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram