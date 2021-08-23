Министры обсудили угрозы реализации проекта "Северный поток-2".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр энергетики США Дженнифер Гренголм и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер провели трехсторонние переговоры в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Галущенко сообщил журналистам по итогам трехсторонней встречи министров.

"Мы обсудили на самом деле достаточно подробно те вопросы и те угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декаборнизации, с точки зрения новейших технологий, которые мы планируем реализовывать", - заявил он.

Угроза "Северного потока-2"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр энергетики США Дженнифер Гренголм и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер обсудили шаги, необходимые для обеспечения гарантий для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.

"Касательно "Северного потока-2". На самом деле мы исходили из позиции, которая уже заявлена, и которая была озвучена президентом Украины о том, что мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. Мы довольно подробно обсудили возможность обеспечения безопасности поставки газа, важность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - сказал Галущенко.

Устранение монополии "Газпрома" на рынке газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр энергетики США Дженнифер Гренхолм и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер обсудили вопросы устранения монополии российского газового монополиста "Газпром" на рынке газа.

"Мы обсуждали отдельно применение Третьего энергетического пакета. Обсуждали вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита", - заявил Галущенко.

"И ключевое здесь как раз - это энергетическая безопасность как Украины, так и стран Европы", - отметил он.

"Отдельно мы обсудили синхронизацию энергосистем Украины со странами Европейского Союза. И отметили, что это важная (перспектива - УНИАН) как раз для Украины с точки зрения декарбонизации и тех процессов, которые мы планируем сегодня реализовывать в плане трансформации энергетики", - сказал он.

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Виталий Саенко