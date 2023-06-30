Герман Галущенко считает украинский рынок топлива высококонкурентным, что не даст сетям АЗС сильно "накрутить" цены.

Министр энергетики Герман Галущенко считает, что после возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля, его стоимость существенно не вырастет.

"Колебания цен были велики, даже когда отпустили цены. Они поднимались до 60 грн за литр, затем падали до 40 грн за литр. Посмотрим сейчас, как отреагирует рынок. Но я не думаю, что очень сильно изменятся цены потому, что рынок достаточно насыщен конкуренцией", - сказал Галущенко в комментарии УНИАН.

При этом, министр не уточнил на сколько именно может вырасти топливо по его мнению. Он добавил, что конкретные цифры будут понятны уже в июле.

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Цены на АЗС в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за неделю с 23 по 30 июня некоторые сети АЗС повысили цены на топливо на 0,2-3,2 грн/л. Крупные сети АЗС также начали "накручивать" цены. На 1 грн/л бензины "подросли" на станциях KLO, а государственная сеть U.GO подняла цены на 0,57-1,43 грн/л.

С 1 июля возвращается 20% НДС на топливо и акциз, который действовал до войны. Поэтому сети АЗС уже в июне начали повышать стоимость горючего, чтобы закупить новые партии.

Эксперты прогнозируют существенные подорожания горючего - от 7 до 10 гривень за литр, в зависимости от котировок нефти.

Во время острого кризиса горючего в Украине весной и летом 2022 года цены на дизельное топливо и бензин достигали 60 грн за литр, однако уже этим летом их стоимость снизилась до примерно 42 грн за литр.

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