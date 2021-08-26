Новый законопроект предусматривает введение системы контрактов на разницу для производителей из альтернативных источников энергии вместо фиксированных платежей.

Министерство энергетики разработало законопроект, который предлагает альтернативу "зеленому" тарифу, предусматривающему фиксированные выплаты производителям электроэнергии из альтернативных источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночной основе" предусматривает введение системы Feed-in-Premium, или контрактов на разницу, для производителей из альтернативных источников энергии.

Такой механизм предлагается ввести как для действующих договоров купли-продажи, так и для договоров, которые будут заключаться победителями аукционов, вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу Feed-in-Tariff.

"Новая модель поддержки позволит увеличить долю "зеленой" электроэнергии в энергосистеме и сделать ее доступной. Согласно этой модели производители из ВИЭ (возобновляемых источников энергии - УНИАН) смогут непосредственно выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы. В то же время эти производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым" тарифом или аукционной ценой и рыночной ценой", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко.

Кроме того, он отметил, что производители будут мотивированы создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут иметь возможность управлять небалансом собственного портфеля объектов в режиме реального времени и, во избежание небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя балансировке энергосистемы.

Общая мощность возобновляемой электроэнергетики:

По итогам прошлого года общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.

В 2020 году 1,2 млрд евро было инвестировано в 1,6 ГВт новых генерирующих мощностей электроэнергии из возобновляемых источников. В 2019 году инвестиции составили 3,7 млрд долл., что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей.

Feed-in Premiums: что необходимо знать

По схеме льготной премии (Feed-in Premiums) электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обычно продается на спотовом рынке электроэнергии, и производители ВИЭ получают премию сверх рыночной цены на их производство электроэнергии.

Сегодня главным механизмом для стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы - специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Автор: Анна Бредихина