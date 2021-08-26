Министерство энергетики разработало законопроект, который предлагает альтернативу "зеленому" тарифу, предусматривающему фиксированные выплаты производителям электроэнергии из альтернативных источников энергии.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночной основе" предусматривает введение системы Feed-in-Premium, или контрактов на разницу, для производителей из альтернативных источников энергии.
Такой механизм предлагается ввести как для действующих договоров купли-продажи, так и для договоров, которые будут заключаться победителями аукционов, вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу Feed-in-Tariff.
"Новая модель поддержки позволит увеличить долю "зеленой" электроэнергии в энергосистеме и сделать ее доступной. Согласно этой модели производители из ВИЭ (возобновляемых источников энергии - УНИАН) смогут непосредственно выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы. В то же время эти производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым" тарифом или аукционной ценой и рыночной ценой", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко.
Кроме того, он отметил, что производители будут мотивированы создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут иметь возможность управлять небалансом собственного портфеля объектов в режиме реального времени и, во избежание небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя балансировке энергосистемы.
Общая мощность возобновляемой электроэнергетики:
По итогам прошлого года общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.
В 2020 году 1,2 млрд евро было инвестировано в 1,6 ГВт новых генерирующих мощностей электроэнергии из возобновляемых источников. В 2019 году инвестиции составили 3,7 млрд долл., что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей.
Feed-in Premiums: что необходимо знать
По схеме льготной премии (Feed-in Premiums) электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обычно продается на спотовом рынке электроэнергии, и производители ВИЭ получают премию сверх рыночной цены на их производство электроэнергии.
Сегодня главным механизмом для стимулирования развития возобновляемой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы - специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.