Украинская группа компаний уже планирует инвестиции в "зеленый" переход Украины и Европы.

До полномасштабной войны компания "Метинвест" производила около 14 млн тонн стали. Сейчас, из-за потери предприятий – около 5,5-6 млн тонн. Но компания намерена наращивать производство, и инвестировать средства в зеленую металлургию Украины и Европы. Об этом рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Метинвест" имеет достаточно хорошую ресурсную базу в Кривом Роге, которую можно улучшить, чтобы обеспечить производство зеленой стали в Европе. Мы являемся источником крупнейших объемов чистого сырья для производства зеленой стали на европейском континенте. Поэтому наша стратегия заключается в том, чтобы развивать производство зеленой стали в Украине", – заявил Рыженков.

В первую очередь, конечно, надо дождаться, пока военные риски значительно уменьшатся, чтобы компания могла делать значительные инвестиции в Украине, уточнил Рыженков. Но инвестиционные планы у компании уже подготовлены.

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"Мы рассматриваем возможность строительства или приобретения новых мощностей по производству зеленой стали за пределами Украины, которые будут работать на украинском сырье. Один из таких заводов мы планируем построить в Италии. Но мы также открыты к другим возможностям, включая приобретение активов в соседних странах", – уточнил СЕО компании.

Напомним, ранее "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.