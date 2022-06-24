В Украине системы безопасности остаются в рабочем состоянии на четырех АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило инспекторов для проведения необходимых проверочных мероприятий на Южноукраинской атомной электростанции.

Об этом сообщил гендиректор этой организации Рафаэль Мариано Гросси, передает Радио Свобода.

"На этой неделе я направил в Украину инспекторов относительно гарантий для проведения необходимых проверочных мероприятий на Южноукраинской АЭС", – отметил Гросси.

По информации МАГАТЭ, по состоянию на 24 июня в Украине находятся в работе 8 из 15 действующих атомных энергоблоков, в том числе три на Ровенской АЭС, по два – на Запорожской АЭС и Южноукраинской АЭС и один – на Хмельницкой АЭС. Семь других энергоблоков остановлены для проведения планово-предупредительных ремонтов или они находятся в резерве.

"Украина сообщила, что системы безопасности остаются в рабочем состоянии на четырех АЭС, и они, как и раньше, имеют доступное внешнее электроснабжение", – отметили в МАГАТЭ.

Как известно, глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 6 июня сообщал, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

Справка УНИАН. Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".