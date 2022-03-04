Глава МАГАТЭ хочет достичь рамочного решения и компромисса, который позволит обеспечить все общепринятые принципы управления атомными объектами.

Директор Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предложил посетить Чернобыльскую зону и встретиться там с представителями российской и украинской сторон.

Об этом он сообщил на пресс-конференции после обстрела и захвата российскими войсками Запорожской атомной электростанции, передает "Радио Свобода".

Гросси привел данные государственного предприятия "Энергоатом", по которым ситуация на Запорожской атомной электростанции "до сих пор очень напряженная". Чиновник указал на семь принципов управления атомными объектами, первый из которых - физическая целостность мощностей - на ЗАЭС уже нарушен.

"Нам повезло, что не было утечки радиации и целостность самих реакторов не была скомпрометирована, в отличие от станции в более широком смысле. Но очевидно, что, когда все мы соглашаемся с этими принципами, слова должны что-то значить, и мы должны действовать соответственно", - добавил он.

Гросси напомнил, что Украина обратилась в агентство с запросом о немедленной помощи.

"Держа в уме, что происходит, и риски, на которые мы себя обрекаем, ... я сообщил Россию и Украину о своей готовности поехать в Чернобыль как можно скорее, чтобы эти семь критически важных столпов больше никогда не были под угрозой. Идея по этой моей инициативе как председателя МАГАТЭ состоит в том, чтобы достичь рамочного решения и компромисса, который позволит не скомпрометировать эти принципы, подписанные всеми нами", - пояснил он.

Глава МАГАТЭ признал, что поездка "будет непростой", но он считает ее возможной. Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что главной целью такой поездки являются переговоры. Обе стороны получили предложение и обдумывают его.

"Есть несколько технических характеристик, которые делают желаемым сделать это там (в Чернобыле - УНИАН), чтобы иметь лучшие идеи, и также чтобы быть более эффективными с точки зрения дипломатии. Конечно, в конце концов может быть много разных форматов. Мы хотим показать здесь готовность МАГАТЭ двигаться и делать что-то, а не просто "твитить" и говорить что-то из Вены", - сказал Гросси.

Он также подтвердил, что снаряд в Запорожскую АЭС попал со стороны российских войск, и отметил смелость персонала, который продолжает работать на обоих объектах (ЧАЭС и ЗАЭС) "в очень сложных условиях".

"Я думаю, наша обязанность как международной организации с важным мандатом обеспечивать безопасность, в том числе когда ситуация обостряется", - резюмировал Гросси.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных не было.

В Госатомрегулировании Украины сообщили, что энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на текущий момент не зафиксировано. Однако площадка станции захвачена военными силами РФ.

Украина просит МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

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