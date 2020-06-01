Счета за газ для населения без счетчиков могут вырасти: детали

Минэкоэнерго рассматривает возможное повышение норм потребления газа для населения, но окончательного решения нет.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды рассматривает возможное повышение норм потребления газа для потребителей без счетчиков, но окончательное решение еще не принято.

Читайте такжеГаз для населения подешевеет на 21%: сколько будем платить

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на слова советника и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Александра Трохимца в Facebook.

"Увидел в СМИ "новость", что Минэкоэнерго поднимает нормы потребления газа для людей, у которых нет счетчиков. На правах инсайда скажу, что вопрос норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства. Но решения о поднятии на сегодня нет", - подчеркнул Трохимец.

По его словам, такие предложения будут обсуждааться сначала с Экспертным советом, детально изучаться, и уже потом будут предоставляться дальнейшие рекомендации министерству и и.о. министра Ольге Буславец.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2019 года Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на уровне 3,29 куб. м вместо 9,8 куб. м на одного человека в месяц.

27 февраля прошлого года Кабмин принял ещё одно решение о снижении норм потребления голубого топлива. В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена до 3,28 куб. м на одного человека в месяц.

При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив составляет 5,39 куб. м, а при наличии газового водонагревателя – 10,49 куб. м.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram