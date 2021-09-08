Даты подачи тепла в каждом регионе будут зависеть от погоды.

Украинцы с нетерпением ожидают начала отопительного сезона, ведь во многих квартирах уже холодно. Как правило, тепло в батареи подают в начале или середине октября. Отопление включают с началом первых длительных заморозков.

Когда включат отопление в 2021 году

Каждый регион сам определяет начало отопительного сезона, поскольку он зависит от погоды. Если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд не превышает +8 градусов, то в регионе подают тепло.

В школах, детских садах и больницах тепло могут включить раньше, чем в жилых домах. В ближайшее время отопление включать не будут, поскольку в Украине ожидается потепление. Конкретные даты подачи тепла мы объявим на УНИАН.

Сколько будем платить за тепло

Украинцев предупредили, что тарифы на отопление с 1 октября могут вырасти. Цена за кубический метр газа составит примерно 9 грн. В зависимости от региона, цена на газ может вырасти на 15-40%.

Автор: Екатерина Пулатова